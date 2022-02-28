"Что произойдет, если оболваненная, усиленная украинская армия обрушится на нашу страну". В школы РФ поступила методичка о том, что говорить детям о войне в Украине

1 марта в школах России пройдут специальные уроки обществознания "на тему войны", сообщает "Медиазона".

По данным издания, на этих уроках педагоги должны пересказать школьникам 7–11 классов тезисы из выступления президента России Владимира Путина о "специальной военной операции" против Украины и осудить призывы к антивоенным акциям.

В методичке содержатся два плана уроков – для учеников средних и старших классов, а также ответы на вопросы, которые могут задать школьники.

Документы уже отправлены в школы Москвы, Калужской, Сахалинской и Тульской областей, пишет издание.

В методичке, в частности, отрицается существование Украины до ХХ века, а ее основателем назван лидер большевиков Владимир Ленин. Современную Украину называют "фашистским государством", ее власть – "хунтой" и "русофобами", а Революция достоинства в документе охарактеризована как "переворот".

"К сожалению, в 2014 году на территории Украины, произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в ходе которого погибло много ни в чем не повинных людей, к власти пришло проамериканское правительство и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством", – сказано в методичке.

В ней также прописаны заверения в "вечной заботе" России о Украине.

"Мы, Россия, всегда поддерживали и заботились об Украине – потому что мы являемся одним народом и между нашими странами не может быть ненависти", – говорится в сообщении.

Войну России в Украине в документе называют "специальной миротворческой операцией, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".

Кроме того, детям собираются рассказывать, что "Украина может создать ядерное оружие", а "при нынешней власти в этой стране это прямая угроза России".

"Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия – оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически, обрушится на нашу страну", – написано в документе.

По словам российских пропагандистов, "то, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру".

"Мы признали независимость "Донецкой и Луганской республик", мы вынуждены были объявить о "специальной военной операции". Сейчас и президент, и армия используя силы профессиональных военнослужащих, уничтожают военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью – покорения России", – говорится в методичке.