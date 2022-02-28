"Что произойдет, если оболваненная, усиленная украинская армия обрушится на нашу страну". В школы РФ поступила методичка о том, что говорить детям о войне в Украине

1 марта в школах России пройдут специальные уроки обществознания "на тему войны", сообщает "Медиазона".
По данным издания, на этих уроках педагоги должны пересказать школьникам 7–11 классов тезисы из выступления президента России Владимира Путина о "специальной военной операции" против Украины и осудить призывы к антивоенным акциям.
В методичке содержатся два плана уроков – для учеников средних и старших классов, а также ответы на вопросы, которые могут задать школьники.
Документы уже отправлены в школы Москвы, Калужской, Сахалинской и Тульской областей, пишет издание.
В методичке, в частности, отрицается существование Украины до ХХ века, а ее основателем назван лидер большевиков Владимир Ленин. Современную Украину называют "фашистским государством", ее власть – "хунтой" и "русофобами", а Революция достоинства в документе охарактеризована как "переворот".
"К сожалению, в 2014 году на территории Украины, произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в ходе которого погибло много ни в чем не повинных людей, к власти пришло проамериканское правительство и фактически было установлено внешнее управление этим суверенным государством", – сказано в методичке.
В ней также прописаны заверения в "вечной заботе" России о Украине.
"Мы, Россия, всегда поддерживали и заботились об Украине – потому что мы являемся одним народом и между нашими странами не может быть ненависти", – говорится в сообщении.
Войну России в Украине в документе называют "специальной миротворческой операцией, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".
Кроме того, детям собираются рассказывать, что "Украина может создать ядерное оружие", а "при нынешней власти в этой стране это прямая угроза России".
"Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия – оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически, обрушится на нашу страну", – написано в документе.
По словам российских пропагандистов, "то, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру".
"Мы признали независимость "Донецкой и Луганской республик", мы вынуждены были объявить о "специальной военной операции". Сейчас и президент, и армия используя силы профессиональных военнослужащих, уничтожают военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью – покорения России", – говорится в методичке.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.