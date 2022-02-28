МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям

В МОК сочли несправедливым, что российские и белорусские спортсмены продолжат выступать, в то время как многие украинцы не смогут из-за нападения на их страну Фото: olympics.com

Комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Если это невозможно по организационным или юридическим причинам, граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, могут участвовать только как нейтральные спортсмены – без национальных символов, цветов, флагов или гимнов.

МОК также сохранил свою рекомендацию от 25 февраля – не проводить никаких спортивных мероприятий в России или Беларуси.

Отмечается, что спортивный орган принимал эту резолюцию "с тяжелым сердцем".

"Олимпийское движение едино в своем чувстве справедливости – не наказывать спортсменов за решения своего правительства, если они не принимают в них активного участия. Мы стремимся к честной конкуренции для всех без какой-либо дискриминации. Однако нынешняя война в Украине ставит олимпийское движение перед дилеммой. В то время как спортсмены из России и Беларуси могли бы продолжать участвовать в спортивных мероприятиях, многие спортсмены из Украины не могут этого сделать из-за нападения на их страну", – пояснил комитет свое решение.

МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения.

27 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием.