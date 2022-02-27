Путина временно лишили статуса президента Международной федерации дзюдо

Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет Фото: EPA

"В свете продолжающегося в Украине военного конфликта Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса мистера Владимира Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится в сообщении.

Также IJF 25 февраля отменила международный турнир Большого шлема, который должен был пройти в Казани с 20-го по 22 мая. "Мы опечалены нынешней международной ситуацией, результатом неэффективного диалога на международном уровне", – говорилось в сообщении.

Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

Путин занимался самбо и дзюдо с 11 лет. Он имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо и неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга в этих видах единоборств. Кроме того, у него есть черный пояс по тхэквондо.