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"Путин – х...йло", "Российские матери, позовите сыновей домой". По всему миру продолжаются массовые акции в поддержку Украины. Фоторепортаж

Сегодня 06.15
В мире продолжаются акции в поддержку Украины, которая стала жертвой агрессии России. В течение прошедших выходных они прошли во многих европейских странах, а также в Азии, Северной и Южной Америке. 27 февраля на улицы Берлина, как сообщает "Немецкая волна", вышли более 120 тыс. человек, протестуя против войны, развязанной Россией. При этом организаторы ожидали увидеть на акции около 20 тыс. участников. Демонстрация стала одной из крупнейших в новейшей истории Германии, отметила радиостанция. Во многих странах участники акций надевают национальную украинскую одежду, приносят украинские флаги и плакаты с надписями "Stand with Ukraine" (один из главных лозунгов антивоенной кампании), "Путин, руки прочь от Украины!", "Русский военный корабль, иди на х..й", "Украина, будь сильной!", "Путин – военный преступник", "Российские матери, позовите сыновей домой", "Путин, тебе нужна терапия", "Сохраните Украину – сохраните демократию", "Путин – х...йло". Агентство EPA опубликовало фотографии из разных стран.
Теги: Россия, Германия, Украина, война, агрессия, нападение, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
 

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