"Путин – х...йло", "Российские матери, позовите сыновей домой". По всему миру продолжаются массовые акции в поддержку Украины. Фоторепортаж
Познань (Польша), 26 февраля
Познань (Польша), 26 февраля
Стамбул (Турция), 26 февраля
Тайбэй (Тайвань), 26 февраля
Токио (Япония), 26 февраля
Осло (Норвегия), 26 февраля
Осло (Норвегия), 26 февраля
Белград (Сербия), 26 февраля
Аликанте (Испаня), 26 февраля
Тель-Авив (Израиль), 26 февраля
Вашингтон (США), 26 февраля
Мехико (Мексика), 26 февраля
Сантьяго (Чили), 26 февраля
Мельбурн (Австралия), 26 февраля
Мадрид (Испания), 27 февраля
Берлин (Германия), 27 февраля
Берлин (Германия), 27 февраля
Берлин (Германия), 27 февраля
Вильнюс (Литва), 27 февраля
Амстердам (Нидерланды), 27 февраля
Лондон (Великобритания), 27 февраля
Париж (Франция), 27 февраля
Лиссабон (Португалия), 27 февраля
Варшава (Польша), 27 февраля
Вена (Австрия), 27 февраля
В мире продолжаются акции в поддержку Украины, которая стала жертвой агрессии России. В течение прошедших выходных они прошли во многих европейских странах, а также в Азии, Северной и Южной Америке. 27 февраля на улицы Берлина, как сообщает "Немецкая волна"
, вышли более 120 тыс. человек, протестуя против войны, развязанной Россией. При этом организаторы ожидали увидеть на акции около 20 тыс. участников. Демонстрация стала одной из крупнейших в новейшей истории Германии, отметила радиостанция. Во многих странах участники акций надевают национальную украинскую одежду, приносят украинские флаги и плакаты с надписями "Stand with Ukraine" (один из главных лозунгов антивоенной кампании), "Путин, руки прочь от Украины!", "Русский военный корабль, иди на х..й"
, "Украина, будь сильной!", "Путин – военный преступник", "Российские матери, позовите сыновей домой", "Путин, тебе нужна терапия", "Сохраните Украину – сохраните демократию", "Путин – х...йло". Агентство EPA
опубликовало фотографии из разных стран.