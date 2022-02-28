"Мне стыдно". На конференции ООН по климату ученый из России извинился перед коллегой из Украины

Анисимов заявил, что ему стыдно, что россияне не смогли создать в своей стране институты гражданского общества, которые могли бы влиять на решения властей Фото: wikipedia.org

Онлайн-конференция проводила в закрытом режиме, однако информацию о заявлениях Краковской и Анисимова AFP подтвердили три источника. Также об этом написали Politico и The Washington Post.

Краковская также подтвердила эту информацию в комментарии "Русской службе BBC", а Анисимов рассказал подробности изданию "Медуза".

После речи Краковской россиянин решил выступить не как член российской делегации, а как "человек, проживающий в России и выражающий свое сочувствие Украине и сожалеющий о том, что мы не смогли предотвратить вот эти действия".

"Дальше я сказал: "Мне стыдно – как человеку, как гражданину этой страны. Мне стыдно, что мы не смогли создать в своей стране институты гражданского общества, которые могли бы влиять на решения, принимаемые президентом и правительством. И мы просто были поставлены перед фактом, так же как жители Украины. Мы были поставлены перед фактом, что мы, как российские граждане, вовлечены в военный конфликт", – сказал Анисимов.