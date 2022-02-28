"Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным". В сети распространяется скрин, предположительно сделанный с телефона российского солдата

Российский оккупант, находившийся ранее в Крыму на военных учениях, сообщил матери, что воюет в Украине Фото: ua.depositphotos.com

На разбитом экране телефона видна переписка, в которой российский оккупант, находившийся ранее в Крыму на военных учениях, сообщает матери, что воюет в Украине.

"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – говорится в сообщении.