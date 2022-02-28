Пожертвования на ВСУ в криптовалюте выросли до $12,7 млн – Минцифры

Украинцы и не только массово отправляют деньги в криптовалюте для ВСУ Фото: depositphotos.com

По его словам, больше всего перечисляют в:

Ethereum — $5,5 млн;

Bitcoin — $4,4 млн;

Tether — $2,1 млн.

Отправить криптовалюту для украинской армии можно на следующие счета:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1tz5zeYjTHxP7gpUxbzzGn9baVPDfSCjf1f2SCBHJ624EN6

Ранее в этот же день Федоров сообщал, что украинцы перечислили на нужды украинской армии 1,5 млрд грн из государственной программы для вакцинированных от коронавируса "єПідтримка".

Поддержать украинскую армию можно, используя реквизиты официального специального счета Нацбанка Украины: UA843000010000000047330992708.

Средства "єПідтримки" можно перевести через сервис Portmone – всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке.