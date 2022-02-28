ГОРДОН
 
 
События

Бои и бомбоубежища, эвакуация и взаимоподдержка. Украина пятый день борется с российским вторжением. Фоторепортаж

Сегодня 17.28
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Теги: Киев, Харьков, Чернигов, бомбоубежище, эвакуация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия вторглась в Украину. Пятый день войны. Онлайн-репортаж
Россия вторглась в Украину. Пятый день войны. Онлайн-репортаж G
  Гордон: Россияне, гоните Путина нахер! Этот обезумевший старый дед потащит вас в могилу
  Гордон: Россияне, гоните Путина нахер! Этот обезумевший старый дед потащит вас в могилу
  "Война лишит гарантий всех. Наступая, вы будете видеть наши лица". Полный текст обращения Зеленского к россиянам
  "Война лишит гарантий всех. Наступая, вы будете видеть наши лица". Полный текст обращения Зеленского к россиянам
Алина ГРЕЧАНАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS