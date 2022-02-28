Бои и бомбоубежища, эвакуация и взаимоподдержка. Украина пятый день борется с российским вторжением. Фоторепортаж

Очередь на границе с Польшей, 27 февраля. Фото: УНИАН

Очередь на границе с Польшей, 27 февраля. Фото: УНИАН

Очередь на границе со Словакией, 27 февраля. Фото: УНИАН

Очередь на границе со Словакией, 27 февраля. Фото: УНИАН

Дым над Гостомелем и Бучей, 27 февраля. Фото: УНИАН

Дым над Гостомелем и Бучей, 27 февраля. Фото: УНИАН

Пожар на нефтебазе после ракетного удара России в Василькове, 27 февраля. Фото: EPA

Пожар на нефтебазе после ракетного удара России в Василькове, 27 февраля. Фото: EPA

Украинский военный на позициях под Киевом, 27 февраля. Фото: EPA

Украинский военный на позициях под Киевом, 27 февраля. Фото: EPA

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