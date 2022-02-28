Бои и бомбоубежища, эвакуация и взаимоподдержка. Украина пятый день борется с российским вторжением. Фоторепортаж
Тероборона в Харькове, 27 февраля. Фото: EPA
Киев, 28 февраля. Фото: EPA
Киев, 28 февраля. Фото: EPA
Днепр, подготовка коктейлей Молотова, 27 февраля. Фото: EPA
Киев, тероборона, 27 февраля. Фото: EPA
Украинский военный на позициях под Киевом, 27 февраля. Фото: EPA
Пожар на нефтебазе после ракетного удара России в Василькове, 27 февраля. Фото: EPA
Харьков, 27 февраля. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
Харьков, 27 февраля. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
Харьков, 27 февраля. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
Харьков, 27 февраля. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
Киевское метро, 25 февраля. Фото: УНИАН
Старобельск Луганской области, 25 февраля. Фото: mns.gov.ua
Старобельск Луганской области, 25 февраля. Фото: mns.gov.ua
Старобельск Луганской области, 25 февраля. Фото: mns.gov.ua
Старобельск Луганской области, 25 февраля. Фото: mns.gov.ua
Киевский вокзал, 28 февраля. Фото: УНИАН
Киевский вокзал, 28 февраля. Фото: УНИАН
Киев, 26 февраля. Фото очевидцев / УНИАН
Киев, 26 февраля. Фото очевидцев / УНИАН
Киев, 26 февраля. Фото очевидцев / УНИАН
Дым над Гостомелем и Бучей, 27 февраля. Фото: УНИАН
Житомир, 26 февраля. Фото: УНИАН
Очередь на границе со Словакией, 27 февраля. Фото: УНИАН
Очередь на границе с Польшей, 27 февраля. Фото: УНИАН
Убежище в Киеве, 25 февраля. Фото: УНИАН
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Чернигов, 28 февраля. Фото: ДСНС України / Facebook
Под Черниговом, 28 февраля. Фото: ДСНС України / Facebook