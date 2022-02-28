Двое железнодорожников голыми руками захватили вражеский БТР и двух российских оккупантов

Железнодорожники увидели бронетранспортер и указали ему дорогу в тупик по повышенному пути Фото: Укрзалізниця / Telegram

"Знакомьтесь, на фото – начальник станции Басы Руслан Аристархов и начальник станции Сумы-Грузовая Артем Киселев. Они голыми руками захватили вражеский БТР и двух российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что утром после селекторного совещания железнодорожники пошли искать метки во время обхода пути на станциях Басы и Сумы-Грузовая. Они увидели, что на станцию заезжает бронетранспортер.

Когда из кабины вылез один из российских оккупантов и спросил направление движения, железнодорожники сориентировались и указали ему дорогу в тупик по повышенному пути.

"Попав в ловушку, россияне вылезли из БТР, их свалили на землю и вызвали тероборону. Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое скрылись, на них объявлена охота", – сообщает "Укрзалізниця".

Также сообщается, что железнодорожники были представлены к награждению.