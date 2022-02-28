Шойгу доложил Путину, что силы сдерживания российской армии, в состав которых входит ядерное оружие, начали усиленное дежурство

Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, северного и тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом, сказал Шойгу.

Путин поручил перевести эти силы в особый режим боевого дежурства 27 февраля. В их состав входит ядерное оружие. Информация об этом поручении появилась после объявления о том, что делегации Украины и России готовы встречаться для переговоров. Такие действия Путина являются попыткой давления на украинскую делегацию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Переговоры двух делегаций проходят в районе украинско-белорусской границы сегодня. Об их итогах пока не сообщалось.