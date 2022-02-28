Китай призвал Путина к сдержанности из-за приведения ядерных сил РФ в состояние повышенной боевой готовности

Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в состояние повышенной боевой готовности 27 февраля на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава Кремля "аргументировал" свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. "Медуза" предполагает, что речь идет о стратегических силах сдерживания. На сайте минобороны РФ указано, что в них входит в том числе ядерное оружие.

По словам Вэньбиня, "все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации".

Китай поддерживает усилия по мирному политическому урегулированию напряженности, отметил спикер МИД КНР, его цитирует Spiegel со ссылкой на агентство dpa.

В то же время Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Россия являются "стратегическими партнерами", но не "союзниками" – КНР определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.