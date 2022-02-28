Отправленный в Волноваху эвакуационный транспорт обстреляли российские "Грады" – Донецкая ОГА

"Весь состав эвакуационной колонны цел и в настоящее время находится в укрытиях. Но! Утром своим ходом из Волновахи выехал десяток легковых автомобилей и успешно проследовал в сторону Угледара", – отметил Кириленко.

По его словам, представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Он просит следовать только их инструкциям.

"Как только утихнут обстрелы, повторим попытку эвакуировать людей. В очередной раз обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на гуманитарные нужды людей и содействовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи. Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – подчеркнул он.

Вечером 27 февраля Кириленко писал, что Волноваха на грани гуманитарной катастрофы. Российские военные бомбили город вторые сутки подряд. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры, больница. Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или завезти людям хлеба и воды. Нет электричества и возможности его восстановить.

К утру 28 февраля, по словам Кириленко, Волноваха вместе с Мариуполем остаются самими горячими точками боевых действий в Донецкой области, за эти города продолжаются бои. Власти работают над предоставлением зеленого коридора для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.