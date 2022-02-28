Отправленный в Волноваху эвакуационный транспорт обстреляли российские "Грады" – Донецкая ОГА

"Весь состав эвакуационной колонны цел и в настоящее время находится в укрытиях. Но! Утром своим ходом из Волновахи выехал десяток легковых автомобилей и успешно проследовал в сторону Угледара", – отметил Кириленко.
По его словам, представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Он просит следовать только их инструкциям.
"Как только утихнут обстрелы, повторим попытку эвакуировать людей. В очередной раз обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на гуманитарные нужды людей и содействовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи. Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь! Даже русские оккупационные войска должны это понимать!" – подчеркнул он.
Вечером 27 февраля Кириленко писал, что Волноваха на грани гуманитарной катастрофы. Российские военные бомбили город вторые сутки подряд. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры, больница. Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или завезти людям хлеба и воды. Нет электричества и возможности его восстановить.
К утру 28 февраля, по словам Кириленко, Волноваха вместе с Мариуполем остаются самими горячими точками боевых действий в Донецкой области, за эти города продолжаются бои. Власти работают над предоставлением зеленого коридора для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (16 детей), ранения получили 2040 граждан (45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.