Чернигов подвергся ракетным ударам, в Харькове всю ночь отражали наступление. Как прошла ночь в Украине

Военные в Харькове всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны на подходах к позициям до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем.

Вокруг Сум и на территории Сумской области есть вражеская военная техника. Во время тревоги в Сумах в районе детского сада была угроза захвата мирных жителей, оккупантов остановил патруль.

В Киевской области ночью объявляли воздушные тревоги. Горячо было под Ирпенем, на вышгордском направлении. Ситуация контролируется ВСУ.

"В Херсоне ночь была тихая, в Каховке работали грады, оккупирован Бердянск Запорожской области. Вражеская техника стоит в разных общинах", – отметили в сообщении.

По данным ОПУ, в Бердянске во время операции по захвату города пострадали погиб один человек, еще один ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Хмельницком ночью была воздушная тревога. Область приняла 20 тыс. человек, в том числе следовавших транзитом.

В Черкассах за ночь несколько раз объявляли воздушную тревогу. В Черновцах ночью впервые была воздушная тревога.

В Луганской области утром двенадцать единиц техники, в том числе четыре танка двинулись в сторону Сватово, объявлена воздушная тревога. Ночью тяжелые бои шли за Мариуполь и Волноваху Донецкой области.

В Одессе ночь прошла относительно спокойно, ситуация в области под контролем ВСУ. В Николаеве несколько раз ночью тревога, в целом ситуация стабильная.

В Житомире всю ночь включали сирены, в целом ситуация контролируемая. В Кировоградской, Волынской областях, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске, Днепре и Полтаве ночь прошла относительно спокойно, отметили в ОПУ.

Во Львове спокойно, в Закарпатскую область прибывает много людей.