Россия применяет в Украине кассетные боеприпасы, запрещенные на международном уровне – Amnesty International

Amnesty International подтвердила, что 220-мм ракета "Ураган" сбросила кассетные боеприпасы на ясли и детский сад "Сонечко" в городе Ахтырка Сумской области, где местные жители спасались от боевых действий. Жертвами атаки стали трое людей, в том числе и ребенок. Еще один ребенок пострадал.

Правозащитники считают, что это может классифицироваться как военное преступление.

В Amnesty International отмечают, что целью этого нападения мог быть склад материально-технического снабжения в 300 метрах к северу от детсада. Однако реактивные системы залпового огня, такие как "Ураган", являются неуправляемыми и заведомо неточными.

"Нет никакого оправдания сбрасыванию кассетных боеприпасов в населенных пунктах, не говоря уже о районе школы. Это нападение несет в себе все признаки применения Россией этого по своей сути неизбирательного и запрещенного на международном уровне оружия и демонстрирует вопиющее пренебрежение жизнью гражданских лиц", – отреагировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.