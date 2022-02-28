Россия применяет в Украине кассетные боеприпасы, запрещенные на международном уровне – Amnesty International

Amnesty International подтвердила, что 220-мм ракета "Ураган" сбросила кассетные боеприпасы на ясли и детский сад "Сонечко" в городе Ахтырка Сумской области, где местные жители спасались от боевых действий. Жертвами атаки стали трое людей, в том числе и ребенок. Еще один ребенок пострадал.
Правозащитники считают, что это может классифицироваться как военное преступление.
В Amnesty International отмечают, что целью этого нападения мог быть склад материально-технического снабжения в 300 метрах к северу от детсада. Однако реактивные системы залпового огня, такие как "Ураган", являются неуправляемыми и заведомо неточными.
"Нет никакого оправдания сбрасыванию кассетных боеприпасов в населенных пунктах, не говоря уже о районе школы. Это нападение несет в себе все признаки применения Россией этого по своей сути неизбирательного и запрещенного на международном уровне оружия и демонстрирует вопиющее пренебрежение жизнью гражданских лиц", – отреагировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Война России против Украины продолжается с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
За время войны было уже несколько сообщений о том, что оккупанты используют кассетное вооружение. Кроме атаки по детсаду в Ахтырке 25 февраля, сообщалось, что кассетными ракетами оккупанты обстреляли взлетную полосу в Харькове.
Об использовании кассетных бомб с минами "Лепесток" в Харькове сообщала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Кассетные боеприпасы – это оружие, состоящее из контейнера или дозатора, из которого на большие площади разбрасывается множество суббоеприпасов или бомб, говорится на сайте ООН. Многие суббоеприпасы ненадежны и могут взорваться не сразу, что создает потенциальную угрозу для гражданского населения еще долгое время после окончания конфликта.
Использование и производство кассетных боеприпасов было запрещено соответствующей конвенцией ООН в 2008 году, она вступила в силу в 2010 году.