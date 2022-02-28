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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия применяет в Украине кассетные боеприпасы, запрещенные на международном уровне – Amnesty International

Кассетными боеприпасами войска РФ ударили по детсаду в Ахтырке
Кассетными боеприпасами войска РФ ударили по детсаду в Ахтырке
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине запрещенным кассетными боеприпасами. Об этом 27 февраля сообщила правозащитная международная организация Amnesty International.

Amnesty International подтвердила, что 220-мм ракета "Ураган" сбросила кассетные боеприпасы на ясли и детский сад "Сонечко" в городе Ахтырка Сумской области, где местные жители спасались от боевых действий. Жертвами атаки стали трое людей, в том числе и ребенок. Еще один ребенок пострадал.

Правозащитники считают, что это может классифицироваться как военное преступление.

В Amnesty International отмечают, что целью этого нападения мог быть склад материально-технического снабжения в 300 метрах к северу от детсада. Однако реактивные системы залпового огня, такие как "Ураган", являются неуправляемыми и заведомо неточными.

"Нет никакого оправдания сбрасыванию кассетных боеприпасов в населенных пунктах, не говоря уже о районе школы. Это нападение несет в себе все признаки применения Россией этого по своей сути неизбирательного и запрещенного на международном уровне оружия и демонстрирует вопиющее пренебрежение жизнью гражданских лиц", – отреагировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Контекст:

Война России против Украины продолжается с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

За время войны было уже несколько сообщений о том, что оккупанты используют кассетное вооружение. Кроме атаки по детсаду в Ахтырке 25 февраля, сообщалось, что кассетными ракетами оккупанты обстреляли взлетную полосу в Харькове.

Об использовании кассетных бомб с минами "Лепесток" в Харькове сообщала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Кассетные боеприпасы – это оружие, состоящее из контейнера или дозатора, из которого на большие площади разбрасывается множество суббоеприпасов или бомб, говорится на сайте ООН. Многие суббоеприпасы ненадежны и могут взорваться не сразу, что создает потенциальную угрозу для гражданского населения еще долгое время после окончания конфликта.  

Использование и производство кассетных боеприпасов было запрещено соответствующей конвенцией ООН в 2008 году, она вступила в силу в 2010 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оружие, Amnesty International, война России против Украины
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