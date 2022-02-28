Резников: Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской

Резников: Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы", – написал Резников в Facebook утром 28 февраля.

Он напомнил, что украинцы сопротивляются российской армии 96 часов.

"Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, держащими строй рядом, боли по тем, кто отдал жизнь за Украину, злости на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города, и уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – убежден министр.

Резников отметил, что Украина чувствует поддержку из разных стран.

"Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего, – наших малышей и их мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа, который отказался повиноваться разъяренному тирану и который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!" – написал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого заявил, что следующие 24 часа, по его мнению, будут решающими для Украины.

Сегодня утром на белорусско-украинской границе в районе реки Припять должны состояться переговоры Украины и России. Зеленский и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий, подчеркнули в Офисе президента.

По данным "Украинской правды", в состав украинской делегации входит народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия. Около 1.30 28 февраля он написал в Facebook, что "переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".