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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской

Резников: Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой
Резников: Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что вчера был важный день для Украины в военном противостоянии с Россией.

"Вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы", – написал Резников в Facebook утром 28 февраля. 

Он напомнил, что украинцы сопротивляются российской армии 96 часов. 

"Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения согражданами, держащими строй рядом, боли по тем, кто отдал жизнь за Украину, злости на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города, и уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо", – убежден министр. 

Резников отметил, что Украина чувствует поддержку из разных стран. 

"Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего, – наших малышей и их мам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа, который отказался повиноваться разъяренному тирану и который обязательно победит. Украина победит! Слава Украине!" – написал министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/357346069735084

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого заявил, что следующие 24 часа, по его мнению, будут решающими для Украины

Сегодня утром на белорусско-украинской границе в районе реки Припять должны состояться переговоры Украины и России. Зеленский и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий, подчеркнули в Офисе президента.

По данным "Украинской правды", в состав украинской делегации входит народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия. Около 1.30 28 февраля он написал в Facebook, что "переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль". 

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209364143418002

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: агрессия, нападение, Алексей Резников, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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