Данилко – Путину: Чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в свой бункер и застрелиться на х…й!

Фото: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / Facebook

Данилко рассказал, что сейчас находится в Киеве и вместе с остальными спускается в бомбоубежище, когда звучат сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

Артист отметил, что есть "большие звезды" российского шоу-бизнеса, которые ему звонили и сопереживали украинцам, но есть и такие, в чьей позиции он разочарован. Данилко напомнил о скандале с песней, которую он исполнял на "Евровидении 2007" (там звучали слова: "Lasha Tumbai", но некоторым слышалось: "Russia goodbye").

"Я никогда никогда эту фразу не пел, но после того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только: "Russia goodbye", – отметил он.

Ведущий спросил, "что на сердце" у Данилко, и попросил поддержать украинцев.

Артист в ответ вспомнил о том, как сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталий Скакун вместе с собой подорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение колонны российских оккупационных войск. Скакун получил звание Героя Украины посмертно.

"Мне хотелось бы обратиться к русским. Как [президент РФ Владимир Путин] ненавидит свой народ? Вы вдумайтесь – страдаете же вы", – сказал он и призвал россиян выходить на улицы.

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? Если он такая пародистка... Как его зовут? Путин. Посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках. Да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, бл...дь, бункер и застрелиться на х…й! [...] Это сумасшедший человек. Я же с ним знаком. Я даже с ним разговаривал. С Путиным – в 2004 году, в Крыму. Они меня споили, официанты, и я в процессе импровизации показал Путину вот так (жест указательным пальцем, говорящий: "Подойди"). Была гробовая тишина, ему так показывали последний раз в третьем классе, после чего он записался на дзюдо. И он мне показывает: "Нет, ты подойди". И я тогда, как собака Баскервилей, – к нему. Что-то бе-бе-бе... Боже, если бы я знал, что такое будет, я б его убил", – рассказал Данилко.

