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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Харьковом всю ночь уничтожали вражеские колонны техники, не подпуская их на позиции для обстрела города – глава ОГА

Олег Синегубов: Мы держим город полностью под своим контролем
Олег Синегубов: Мы держим город полностью под своим контролем
Фото: KharkivRegionalStateAdministration / Facebook

Харьков под контролем Украины, в городе работает много диверсионных групп, но вся российская техника, которая 27 февраля зашла в город, была уничтожена. Об этом утром 28 февраля в эфире телеканала "Рада" рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Всю ночь наши вооруженные отражали попытки наступления Российской Федерации и уничтожали колонны уже на подходах к их позициям, еще до того, когда они бы могли развернуться и нанести залповые артиллерийские удары по нашему городу. Мы держим город полностью под своим контролем. Конечно, есть большое количество диверсионных групп, вчера утром у нас появилось несколько автомобилей легкобронированной техники врага в городе Харькове непосредственно, вся техника была уничтожена, враг даже бросал ее самостоятельно, пытался спрятаться в жилых кварталах. Больше 20 были заблокированы в помещении школы, они были уничтожены полностью нашей бронированной техникой", – сказал он.

Глава области отметил, что противник деморализован, это известно из допросов пленных.

"Даже были случаи, когда при встрече с одним нашим солдатом Вооруженных сил Украины ему сдавались в плен семь солдат Российской Федерации. И на допросах они поясняли, что они три дня не кормлены, они спят в земляных окопах, они не понимают, что они делают тут, на украинской земле. Им сообщили, что у них учения, после этого им отдали приказ наступать на территорию Украины. Действительно, они подтверждают, что много солдат отказываются идти на территорию Украины воевать", – сообщил Синегубов. 

Он рассказал, что местные бизнесмены помогают в защите города своими ресурсами.

"У нашей армии идет пополнение, мы укрепляем свои боевые позиции, получаем новое оснащение, новое вооружение, мы мобилизовали бизнес, они предоставляют свои машины, чтобы мы пополняли свои резервы и материально-техническую базу наших армейцев. Также у нас идут предложения по поводу гуманитарной помощи. Мы в Харькове будем разворачивать несколько логистических центров, чтобы  доставлять продукты питания и все необходимое, включая воду. У нас в метрополитене, как в основном из защитных сооружений, находятся люди без выхода уже по двое суток. Там дети. Конечно, мы там развернули и медицинские пункты, и все остальное, но людям нужно немедленно наше внимание", – добавил руководитель ОГА.

Комендантский час в Харькове сегодня, скорее всего, будет продолжен, так как опасность сохраняется.

"Вчера нами было принято вместе с военными решение ввести комендантский час на сутки. Сейчас в 6 утра он фактически завершился, но есть еще риски наступления диверсионных групп. Были вчера артиллерийские обстрелы жилых кварталов, потому что у врага нет ничего святого, снаряды попадают в школы, в детские сады, в жилые дома, у нас есть, к сожалению, погибшие среди маленьких детей. Поэтому мы были вынуждены сказать вчера людям, чтобы они все находились дома. Вчера у нас была очень серьезная работа по зачистке города и выявлению диверсионных групп. Сегодня будет принято решение и у нас, скорее всего, будет комендантский час возобновлен с 15.00 до 6.00 следующего дня", – сообщил он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. 

Теги: Харьков, комендантский час, пленные, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Олег Синегубов
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