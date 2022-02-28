Под Харьковом всю ночь уничтожали вражеские колонны техники, не подпуская их на позиции для обстрела города – глава ОГА

"Всю ночь наши вооруженные отражали попытки наступления Российской Федерации и уничтожали колонны уже на подходах к их позициям, еще до того, когда они бы могли развернуться и нанести залповые артиллерийские удары по нашему городу. Мы держим город полностью под своим контролем. Конечно, есть большое количество диверсионных групп, вчера утром у нас появилось несколько автомобилей легкобронированной техники врага в городе Харькове непосредственно, вся техника была уничтожена, враг даже бросал ее самостоятельно, пытался спрятаться в жилых кварталах. Больше 20 были заблокированы в помещении школы, они были уничтожены полностью нашей бронированной техникой", – сказал он.

Глава области отметил, что противник деморализован, это известно из допросов пленных.

"Даже были случаи, когда при встрече с одним нашим солдатом Вооруженных сил Украины ему сдавались в плен семь солдат Российской Федерации. И на допросах они поясняли, что они три дня не кормлены, они спят в земляных окопах, они не понимают, что они делают тут, на украинской земле. Им сообщили, что у них учения, после этого им отдали приказ наступать на территорию Украины. Действительно, они подтверждают, что много солдат отказываются идти на территорию Украины воевать", – сообщил Синегубов.

Он рассказал, что местные бизнесмены помогают в защите города своими ресурсами.

"У нашей армии идет пополнение, мы укрепляем свои боевые позиции, получаем новое оснащение, новое вооружение, мы мобилизовали бизнес, они предоставляют свои машины, чтобы мы пополняли свои резервы и материально-техническую базу наших армейцев. Также у нас идут предложения по поводу гуманитарной помощи. Мы в Харькове будем разворачивать несколько логистических центров, чтобы доставлять продукты питания и все необходимое, включая воду. У нас в метрополитене, как в основном из защитных сооружений, находятся люди без выхода уже по двое суток. Там дети. Конечно, мы там развернули и медицинские пункты, и все остальное, но людям нужно немедленно наше внимание", – добавил руководитель ОГА.

Комендантский час в Харькове сегодня, скорее всего, будет продолжен, так как опасность сохраняется.

"Вчера нами было принято вместе с военными решение ввести комендантский час на сутки. Сейчас в 6 утра он фактически завершился, но есть еще риски наступления диверсионных групп. Были вчера артиллерийские обстрелы жилых кварталов, потому что у врага нет ничего святого, снаряды попадают в школы, в детские сады, в жилые дома, у нас есть, к сожалению, погибшие среди маленьких детей. Поэтому мы были вынуждены сказать вчера людям, чтобы они все находились дома. Вчера у нас была очень серьезная работа по зачистке города и выявлению диверсионных групп. Сегодня будет принято решение и у нас, скорее всего, будет комендантский час возобновлен с 15.00 до 6.00 следующего дня", – сообщил он.