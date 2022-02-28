На участках зоны отчуждения, где находится российская и белорусская техника, в 5–15 раз повышается фон – глава "Энергоатома"

"Главным вопросом для нас, безусловно, является безопасная эксплуатация наших энергоблоков. И мы уверенно решаем эту задачу, несмотря на российскую агрессию против нашего государства. В то же время есть риски – перемещение захватчиков около наших атомных объектов. И это уже такая ситуация, которая может выводить из-под контроля работу атомных блоков, если будут обстрелы вблизи или непосредственно в их направлении", – сказал он в видеообращении, размещенном на сайте "Энергоатома" в воскресенье, 27 февраля, поздно вечером.

Котин отметил, что Украина обеспечивает охрану своих объектов, на их территории соблюдаются все необходимые меры безопасности, но для гарантий безопасности необходимо отсутствие "каких-либо угроз со стороны захватчиков, которые сейчас находятся на территории Украины".

"Важно отметить, что ядерные объекты – это не игрушки, это очень большой и технологически сложный объект. И работа этих объектов должна обеспечиваться безопасно. Это вопрос не только Украины, но и МАГАТЭ, международных организаций, вопрос международной безопасности", – подчеркнул Котин.

Он отметил, что Украина потеряла контроль над зоной отчуждения и это уже привело к негативным последствиям.

"Там тяжелая техника, там бомбометание, взрывы, в результате которых радиоактивные вещества в грунте выходят в виде пыли и повышается радиоактивный фон. И у нас есть информация, что в 5–15 раз повышается фон на участках, где сейчас находится российская и белорусская техника", – объяснил глава "Энергоатома"

Он также подчеркнул, что госпредприятие сейчас стабильно производит электроэнергию и способствует устойчивости энергосистемы Украины в условиях работы в изолированном режиме. "Энергоатом" работает девятью энергоблоками из 15 имеющихся и имеет резерв в 3 тыс. МВт, "которые, если будет нужно, мы сможем добавить".

"И мы полностью балансируем энергосистему в изолированном режиме", – отметил Котин.