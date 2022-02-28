ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На участках зоны отчуждения, где находится российская и белорусская техника, в 5–15 раз повышается фон – глава "Энергоатома"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Перемещение российских захватчиков, грозящее обстрелами около украинских атомных объектов, составляет колоссальную опасность для всего мира, заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Его видеообращение опубликовано на сайте "Энергоатома" 27 февраля.

"Главным вопросом для нас, безусловно, является безопасная эксплуатация наших энергоблоков. И мы уверенно решаем эту задачу, несмотря на российскую агрессию против нашего государства. В то же время есть риски – перемещение захватчиков около наших атомных объектов. И это уже такая ситуация, которая может выводить из-под контроля работу атомных блоков, если будут обстрелы вблизи или непосредственно в их направлении", – сказал он в видеообращении, размещенном на сайте "Энергоатома" в воскресенье, 27 февраля, поздно вечером.

Котин отметил, что Украина обеспечивает охрану своих объектов, на их территории соблюдаются все необходимые меры безопасности, но для гарантий безопасности необходимо отсутствие "каких-либо угроз со стороны захватчиков, которые сейчас находятся на территории Украины".

"Важно отметить, что ядерные объекты – это не игрушки, это очень большой и технологически сложный объект. И работа этих объектов должна обеспечиваться безопасно. Это вопрос не только Украины, но и МАГАТЭ, международных организаций, вопрос международной безопасности", – подчеркнул Котин.

Он отметил, что Украина потеряла контроль над зоной отчуждения и это уже привело к негативным последствиям.

"Там тяжелая техника, там бомбометание, взрывы, в результате которых радиоактивные вещества в грунте выходят в виде пыли и повышается радиоактивный фон. И у нас есть информация, что в 5–15 раз повышается фон на участках, где сейчас находится российская и белорусская техника", – объяснил глава "Энергоатома"

Он также подчеркнул, что госпредприятие сейчас стабильно производит электроэнергию и способствует устойчивости энергосистемы Украины в условиях работы в изолированном режиме. "Энергоатом" работает девятью энергоблоками из 15 имеющихся и имеет резерв в 3 тыс. МВт, "которые, если будет нужно, мы сможем добавить".

"И мы полностью балансируем энергосистему в изолированном режиме", – отметил Котин.

Контекст:

24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.

В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

26 февраля представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова сообщила, что Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но оккупанты не выпускают персонал и не разрешают его ротацию

Теги: ядерная энергетика, оккупация, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, российская агрессия, ЧАЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Петр Котин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
Известный российский комик Долгополов раскритиковал Путина за нападение на Украину
Известный российский комик Долгополов раскритиковал Путина за нападение на Украину
"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города
"Смотрите своими глазами. Думайте головой". Monatik показал российским коллегам разрушенные после нападения России украинские города
"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам
"Лукашенко, зассавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину". Солист группы "Ляпис" Михалок обратился к белорусам
Администрация Instagram назвала слова российского пропагандиста Баскова ложью и дезинформацией
Администрация Instagram назвала слова российского пропагандиста Баскова ложью и дезинформацией
Могилевская в песне – молитве об Украине показала, как российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей. Видео
Могилевская в песне – молитве об Украине показала, как российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину (71506)
2
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (42022)
3
"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину (39460)
4
"Хотите мира вы, а стреляют и бомбят у нас в Украине", "Конченый". В сети ответили Баскову, поддержавшему войну России против Украины (33877)
5
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (20775)
6
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (16166)
7
Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить (14385)
8
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (14169)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS