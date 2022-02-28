На участках зоны отчуждения, где находится российская и белорусская техника, в 5–15 раз повышается фон – глава "Энергоатома"

"Главным вопросом для нас, безусловно, является безопасная эксплуатация наших энергоблоков. И мы уверенно решаем эту задачу, несмотря на российскую агрессию против нашего государства. В то же время есть риски – перемещение захватчиков около наших атомных объектов. И это уже такая ситуация, которая может выводить из-под контроля работу атомных блоков, если будут обстрелы вблизи или непосредственно в их направлении", – сказал он в видеообращении, размещенном на сайте "Энергоатома" в воскресенье, 27 февраля, поздно вечером.
Котин отметил, что Украина обеспечивает охрану своих объектов, на их территории соблюдаются все необходимые меры безопасности, но для гарантий безопасности необходимо отсутствие "каких-либо угроз со стороны захватчиков, которые сейчас находятся на территории Украины".
"Важно отметить, что ядерные объекты – это не игрушки, это очень большой и технологически сложный объект. И работа этих объектов должна обеспечиваться безопасно. Это вопрос не только Украины, но и МАГАТЭ, международных организаций, вопрос международной безопасности", – подчеркнул Котин.
Он отметил, что Украина потеряла контроль над зоной отчуждения и это уже привело к негативным последствиям.
"Там тяжелая техника, там бомбометание, взрывы, в результате которых радиоактивные вещества в грунте выходят в виде пыли и повышается радиоактивный фон. И у нас есть информация, что в 5–15 раз повышается фон на участках, где сейчас находится российская и белорусская техника", – объяснил глава "Энергоатома"
Он также подчеркнул, что госпредприятие сейчас стабильно производит электроэнергию и способствует устойчивости энергосистемы Украины в условиях работы в изолированном режиме. "Энергоатом" работает девятью энергоблоками из 15 имеющихся и имеет резерв в 3 тыс. МВт, "которые, если будет нужно, мы сможем добавить".
"И мы полностью балансируем энергосистему в изолированном режиме", – отметил Котин.
Контекст:
24 февраля оккупанты захватили ЧАЭС. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве.
В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
26 февраля представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Кузнецова сообщила, что Чернобыльская АЭС работает в плановом режиме, но оккупанты не выпускают персонал и не разрешают его ротацию.