Петиция с требованием остановить войну в Украине набрала более миллиона подписей

Автор петиции – глава российской правозащитной организации "За права человека" Лев Пономарев. По состоянию на 17.00 28 февраля ее подписали 1 млн 5 тыс. человек.

"[Президент РФ Владимир] Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются – все очевидно с самого начала", – утверждает россиянин.

В петиции Пономарев объявил о начале формирования антивоенного движения в России и поддержке любых мирных форм антивоенного протеста.

Также он потребовал немедленного прекращения огня со стороны вооруженных РФ и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина.

"Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти. Мы будем добиваться привлечения их к ответственности за их деяния", – добавил он.