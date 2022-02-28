"Я попал в плен, мы в роли агрессора выступаем, здесь бомбят города жестко". Пленные оккупанты рассказали, что "бандеровцы" обращаются с ними лучше, чем свои. Видео

Оккупант сказал матери, что их якобы отправляли в Украину в роли миротворцев Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

"Я на территории Украины, попал в плен, со мной все хорошо. Со мной хорошо обращаются, за меня не переживай. Ты должна связаться с частью моей, скажи, что такой-то попал в плен на территории Украины", – рассказал военный матери.

Женщина сперва не могла поверить в услышанное, потом начала плакать, оккупант сказал, что их якобы отправляли в Украину в роли миротворцев.

"Когда нас отправляли, нам сказали, что мы едем как миротворцы в "ЛНР" и "ДНР". А по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Тут бомбят города жестко. Имей в виду, распространи это, если сможешь", – сказал военный.

Еще один пленный оккупант на видео сказал, что они вторглись в Украину, потому что "не было выбора", а в случае отказа выполнять приказ командира получили бы заключение сроком на 15–20 лет.

На вопрос работника СБУ: "Как к вам бандеровцы относятся?" – тот ответил, что "нормально, хорошо, даже лучше, чем свои".