В Харьковской области задержали мэра Пивденного за госизмену

"Сегодня прошла спецоперация военных. Задержаны мэр Пивденного господин [Александр] Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "государственная измена", – написал он.

Синегубов назвал это сигналом для тех, кто до сих пор не понял, что в Украине идет война, и кто позволяет себе вести переговоры с врагом.

"Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", – добавил он.

Харьков находится под контролем Украины, в городе работает много диверсионных групп, но вся российская техника, которая 27 февраля зашла в город, была уничтожена, сообщил утром 28 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Всю ночь наши вооруженные отражали попытки наступления Российской Федерации и уничтожали колонны уже на подходах к их позициям, еще до того, как они могли развернуться и нанести залповые артиллерийские удары по нашему городу. Мы держим город полностью под своим контролем", – сказал Синегубов.