Российская армия обстреляла Харьков из "Градов". Десятки погибших и сотни раненых – Геращенко

"Харьков только что массированно обстрелян из "Градов". Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!" – написал в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он отметил в Telegram, что удар "Градов" по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.

Общежитие авиационного завода №5 работает в Харькове по адресу улица Алексея Деревянко, 19.

Харьков находится под контролем Украины, в городе работает много диверсионных групп, но вся российская техника, которая 27 февраля зашла в город, была уничтожена, сообщил утром 28 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Всю ночь наши вооруженные отражали попытки наступления Российской Федерации и уничтожали колонны уже на подходах к их позициям, еще до того, когда они бы могли развернуться и нанести залповые артиллерийские удары по нашему городу. Мы держим город полностью под своим контролем", – сказал Синегубов.