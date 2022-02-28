США назвали количество российских оккупантов, находящихся сейчас на территории Украины

По данным Пентагона, сейчас на территории Украины находятся около двух третей российских войск из заявленных ранее 150 тыс. Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Чиновник сказал, что сейчас в Украине находятся около двух третей российских войск из заявленных ранее расположенных вдоль границы 150 тыс.

Сообщается, что еще 36 часов назад в Украине находилась половина дислоцировавшихся на границе войск РФ.

"Украинцы оказывают жесткое сопротивление перед лицом вторжения российских войск, ни один крупный город внутри Украины до сих пор не был захвачен", – пишет Пентагон, цитируя слова чиновника.