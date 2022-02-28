Российских военных, убивающих людей и разрушающих города в Украине, привлекут к ответственности – представитель США в ООН

Томас-Гринфилд: Мы призываем Россию унять ее опасную риторику в отношении ядерного оружия Фото: ЕРА

"Русским офицерам и солдатам я скажу следующее: весь мир наблюдает за вами, документируются все фото, видео, и вы будете наказаны за свои действия. Мы не оставим подобные действия безнаказанными", – отметила она.

Томас-Гринфилд призвала членов ООН отреагировать на убийства Россией людей в Украине, поддержать отправку гуманитарной и военной поддержки в Украину, а также привлечь РФ к ответственности как агрессора.

Постпред США в ООН назвала заявление президента РФ Владимира Путина о переводе ядерных сил РФ в повышенную готовность шагом, направленным на эскалацию.

"Мы призываем Россию унять ее опасную риторику в отношении ядерного оружия. Этот вопрос затрагивает всех стран-членов", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

Совет безопасности ООН на заседании 27 февраля поддержал проведение специальной сессии по Украине. Специальная сессия должна быть проведена в течение 24 часов.