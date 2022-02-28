В Минобороны Украины рассказали о потерях россиян с момента вторжения

"Суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 28 февраля по состоянию на 6.00: самолеты – 29, вертолеты – 29, танки – 191, боевые бронированные машины – 816, пушек – 74, ЗРК "БУК" – один, "Грады" – 21, автомобильная техника – 291, цистерны – 60, БПЛА ОТР – три, корабли/катера – два, средства ПВО – пять", – рассказала Маляр.

Замминистра отметила, что информация о потерях российской оккупационной армии "может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя".

"Информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой длился ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери", – написала Маляр.