Российские СМИ заранее написали статью о победе над Украиной. Ее случайно опубликовали 26 февраля

Публикацию быстро удалили, но она открывается через веб-архив. По данным ZN.ua, в общем доступе статья провисела примерно полчаса.

"Россия восстанавливает свое единство – трагедия 1991 года, этой страшной катастрофы нашей истории, ее противоестественный вывих, преодолены. Да, большой ценой, да, через трагические события фактически гражданской войны, потому что сейчас пока еще стреляют друг в друга братья, разделенные принадлежностью к русской и украинским армиям, но Украины как анти-России больше не будет. Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов", – написал пропагандист Петр Акопов.

Он отмечает в статье, "Украина вернулась к России. Это не значит, что будет ликвидирована ее государственность, но она будет переустроена, переучреждена и возвращена в свое естественное состояние части русского мира".