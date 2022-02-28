Евросоюз должен предложить Украине "особый путь" интеграции – премьер Словакии

Хегер отметил, что сейчас нужно подать Киеву "сигнал" об интеграции с ЕС Фото: EPA

По его словам, украинцы после полномасштабного вторжения РФ "сражаются за себя, они сражаются за нас – они сражаются за свободу".

Хегер отметил, что сейчас нужно подать Киеву "сигнал". В ЕС должны понимать, что украинцы "защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними, так что нет времени колебаться по этому поводу", подчеркнул премьер Словакии.

По мнению Хегера, в отношении Украины следует принять "совершенно новый путь" к европейской интеграции, как для страны, которая прошла через войну и "хочет стать частью Европы".

Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины, считает премьер Словакии.

Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре, заявил 28 февраля президент Владимир Зеленский.

"Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – сказал он.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.