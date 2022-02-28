Евросоюз должен предложить Украине "особый путь" интеграции – премьер Словакии

По его словам, украинцы после полномасштабного вторжения РФ "сражаются за себя, они сражаются за нас – они сражаются за свободу".
Хегер отметил, что сейчас нужно подать Киеву "сигнал". В ЕС должны понимать, что украинцы "защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними, так что нет времени колебаться по этому поводу", подчеркнул премьер Словакии.
По мнению Хегера, в отношении Украины следует принять "совершенно новый путь" к европейской интеграции, как для страны, которая прошла через войну и "хочет стать частью Европы".
Этот подход может также включать помощь в восстановлении Украины, считает премьер Словакии.
Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре, заявил 28 февраля президент Владимир Зеленский.
"Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – сказал он.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.