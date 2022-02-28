"Праздник начинается". Кулеба прокомментировал сообщение Центробанка РФ о кардинальном изменении внешних условий для российской экономики

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились", – Центробанк России. Праздник начинается", – написал Кулеба.
Как сообщается в релизе на сайте Центробанка, совет директоров регулятора принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски", – говорится в сообщении.
Утром 28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы, отмечает "Русская служба ВBC".
Отмечается, что позже на Мосбирже доллар вырос на открытии торгов до 99 руб., евро подскочил выше 100 руб.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.
В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
Исключение может быть сделано только в том случае, если сделка необходима для обеспечения финансовой стабильности ЕС или одного из его членов.
27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. Он не назвал точной суммы, но, как пишет РБК, если Боррель имел в виду международные резервы Центробанка без учета золота, ЕС может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота – $630 млрд).
26 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты также изучают возможность введения санкций против Центробанка России.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.