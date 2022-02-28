"Праздник начинается". Кулеба прокомментировал сообщение Центробанка РФ о кардинальном изменении внешних условий для российской экономики

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились", – Центробанк России. Праздник начинается", – написал Кулеба.

Как сообщается в релизе на сайте Центробанка, совет директоров регулятора принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски", – говорится в сообщении.

Утром 28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы, отмечает "Русская служба ВBC".

Отмечается, что позже на Мосбирже доллар вырос на открытии торгов до 99 руб., евро подскочил выше 100 руб.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.

В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Исключение может быть сделано только в том случае, если сделка необходима для обеспечения финансовой стабильности ЕС или одного из его членов.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. Он не назвал точной суммы, но, как пишет РБК, если Боррель имел в виду международные резервы Центробанка без учета золота, ЕС может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота – $630 млрд).

26 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Соединенные Штаты также изучают возможность введения санкций против Центробанка России.