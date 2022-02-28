Украинские военные, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену – ВМС Украины

"Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо. Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власть Украины "забыла", "похоронила" своих подчиненных. При том морпехи дважды смело отбили нападения российских оккупантов. Из-за недостатка боеприпасов они не смогли продолжить защиту острова", – подчеркнули в ВМС.
В Военно-морских силах отметили, что командование направляло к острову Змеиный гражданское судно "Сапфир". Однако оккупационные российские силы задержали корабль, не выполнявший военных задач, что является нарушением норм международного морского права.
"Враг в очередной раз продемонстрировал свою сущность. И снова доказал, что веры и правды в его действиях и словах нет. Своих побратимов мы ждем с нетерпением и всей душой", – заключила пресс-служба ВМС.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.
"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.
"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.