Минфин США запретил любые операции с Центробанком и минфином России

"Сегодня минфин США запретил гражданам Соединенных Штатов совершать операции с Центральным банком, Фондом национального благосостояния и министерством финансов России. Это действие фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились", – сказано в заявлении.

Кроме того, по указанию президента Джо Байдена минфин ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США, а также его главного исполнительного директора Кирилла Дмитриева, "известного союзника Путина".

"Путин и его ближайшее окружение долго полагались на РФПИ и Дмитриева в вопросе привлечения средств за границей, в том числе в США. Беспрецедентные действия, которые мы предпринимаем сегодня, существенно ограничивают способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и направлены на средства, от которых зависят Путин и его ближайшее окружение и которыми финансируется вторжение в Украину", – заявила министр финансов Джанет Эллен.

В минфине США подчеркнули, что эти санкции "будут препятствовать попыткам России поддержать свою обесценившуюся валюту, ограничивая глобальные поставки рубля и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля".