"Народ давно сделал свой выбор". Украина начала подготовку заявки на вступление в ЕС

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по спецпроцедуре на фоне российского вторжения Фото: ЕРА

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о членстве Украины в Европейском союзе. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку", – написал он.

Історична пропозиція ПМ * @eduardheger про членство України в #ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 28, 2022

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

На фоне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил 28 февраля, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Позже стало известно, что ЕС ожидает, что запрос о неотложном членстве Украины поступит в ближайшее время, после начнется его рассмотрение по спецпроцедуре.