Президент Румынии поддержал вступление Украины в Евросоюз

"Благодарен Румынии за весомый вклад в обороноспособность нашей страны. Спасибо Клаусу Йоханнису за поддержку членства Украины в Европейском союзе. Чувствуем политическую и оборонную поддержку наших партнеров", – написал глава государства.

Вдячний Румунії за вагомий внесок в обороноздатність нашої країни. Дякую @KlausIohannis за підтримку членства України у Європейському Союзі. Відчуваємо політичну та оборонну підтримку наших партнерів. * — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

27 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Евросоюз должен предложить Украине "особый путь" интеграции. По его словам, украинцы после полномасштабного вторжения РФ "сражаются за себя, они сражаются за нас – они сражаются за свободу".

Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре, заявил 28 февраля президент Владимир Зеленский.

"Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – сказал он.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.