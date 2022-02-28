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ПОЛИТИКА

Президент Румынии поддержал вступление Украины в Евросоюз

Йоханнис выступает за присоединение Украины к ЕС
Йоханнис выступает за присоединение Украины к ЕС
Фото: ЕРА

Президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал вступление Украины в Евросоюз. Об этом 28 февраля в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Румынии за весомый вклад в обороноспособность нашей страны. Спасибо Клаусу Йоханнису за поддержку членства Украины в Европейском союзе. Чувствуем политическую и оборонную поддержку наших партнеров", – написал глава государства.

27 февраля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Евросоюз должен предложить Украине "особый путь" интеграцииПо его словам, украинцы после полномасштабного вторжения РФ "сражаются за себя, они сражаются за нас – они сражаются за свободу".

Украина обращается в ЕС с просьбой о немедленном присоединении к блоку по специальной процедуре, заявил 28 февраля президент Владимир Зеленский.

"Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – сказал он.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов – около 5,3 тыс. человек. В министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Европа, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, членство
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