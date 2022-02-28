Евросоюз предоставит Украине боевые самолеты – Боррель

Боррель: Мы приняли решение предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии. Мы делаем это впервые в истории Фото: ЕРА

"Поскольку на территории Украины идет полномасштабная война, то мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину. Мы приняли решение предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии на сумму €450 млн в рамках пакета помощи и еще €50 млн для нелетальной помощи: топливо, защитное оборудование. Мы делаем это впервые в истории", – сказал он.

Боррель отметил, что все страны ЕС "согласились или, по крайней мере, не возражали против этого решения".

"Мы собираемся поставлять [Украине] даже боевые самолеты", – уточнил он.

По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил об истребителях, которыми украинские военнослужащие уже умеют управлять. "У некоторых членов ЕС есть такие самолеты", – отметил глава европейской дипломатии.

LIVE NOW: HR/VP @JosepBorrellF press conference following today's extraordinary meeting of EU Foreign Ministers #FAC https://t.co/rzdiiJQEUT — EUSecurityDefence (@EUSec_Defence) February 27, 2022

По информации издания FlightGlobal, на вооружении украинских Военно-воздушных сил стоят МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 (всего около 100 истребителей).