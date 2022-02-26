Зеленский: Народ Украины уже заслужил и должен получить членство ЕС

Зеленский выразил надежду, что Германии и Венгрии "хватит мужества" поддержать решение об отключении России от SWIFT Фото: president.gov.ua

"Говорю это максимально откровенно: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе. Это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил это с [главой Европейского совета] Шарлем Мишелем, [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляен, [президентом Франции, председательствующей в ЕС] Эммануэлем Макроном", – отметил он.

Зеленский также сообщил о предоставлении Украине оборонного вооружения со стороны партнеров.

"Уже есть почти полная поддержка стран ЕС по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам хватает мужества защищать свою Родину, защищать Европу", – заключил он.