ЕС ожидает, что запрос о неотложном членстве Украины поступит в ближайшее время, после начнется его рассмотрение

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о действиях ЕС, собеседник сказал: "Нам известно о [запросе Украины]. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии подготовки. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в самое ближайшее время. Потом, и это совершенно очевидно, начнется процедура в соответствии с договором – совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать ли запрос в отношении срочного мнения со стороны Европейской комиссии. А потому совершенно понятно, какой является процедура. Так что мы рассчитываем получить заявку в самое ближайшее время".

Он уточнил, что в соответствии с Лиссабонским договором, "любая европейская страна, которая разделяет фундаментальные ценности и принципы сообщества, может запросить членство".

"Дальше, если говорить о процедуре, то она тоже обозначена в 49-й статье. Во-первых, кому заявка должна быть отправлена? В соответствии с договором, заявка должна быть направлена совету. Это значит, президентству. Сейчас это Франция. Потом совет проинформирует о заявке. В то же время мы должны проинформировать Европейский парламент и национальные парламенты", – рассказал европейский чиновник.

Следующий шаг, по его словам, заключается в том, что совет по вопросам общих дел должен принять решение, запросить ли мнение Европейской комиссии в отношении заявки.

"Если они это сделают, то потом комиссия, и обычно это занимает (я не хочу говорить о срочности, это классическая процедура) от 15 до 18 месяцев. Это может быть дольше и может быть значительно быстрее, учитывая политическую необходимость. Я думаю, что одна из причин, почему это важно для Зеленского, так это то, что [это может быть использовано] потенциально в обсуждении с Россией для нахождения выхода [из войны]. ЕС – это проект, который базируется на основе мира и разрешении конфликта путем диалога", – подчеркнул он.

По словам высокопоставленного чиновника, вопрос происходящего в Украине "постоянно в мыслях наших лидеров".

"Президент [Евросовета Шарль] Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где у него будет ужин с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, а также с канцлером Германии [Олафом] Шольцем. Госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен также там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И конечно, 10–11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", – добавил он.