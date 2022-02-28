ЕС ожидает, что запрос о неотложном членстве Украины поступит в ближайшее время, после начнется его рассмотрение

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о действиях ЕС, собеседник сказал: "Нам известно о [запросе Украины]. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии подготовки. Я ожидаю, что, скорее всего, мы ее получим в самое ближайшее время. Потом, и это совершенно очевидно, начнется процедура в соответствии с договором – совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать ли запрос в отношении срочного мнения со стороны Европейской комиссии. А потому совершенно понятно, какой является процедура. Так что мы рассчитываем получить заявку в самое ближайшее время".
Он уточнил, что в соответствии с Лиссабонским договором, "любая европейская страна, которая разделяет фундаментальные ценности и принципы сообщества, может запросить членство".
"Дальше, если говорить о процедуре, то она тоже обозначена в 49-й статье. Во-первых, кому заявка должна быть отправлена? В соответствии с договором, заявка должна быть направлена совету. Это значит, президентству. Сейчас это Франция. Потом совет проинформирует о заявке. В то же время мы должны проинформировать Европейский парламент и национальные парламенты", – рассказал европейский чиновник.
Следующий шаг, по его словам, заключается в том, что совет по вопросам общих дел должен принять решение, запросить ли мнение Европейской комиссии в отношении заявки.
"Если они это сделают, то потом комиссия, и обычно это занимает (я не хочу говорить о срочности, это классическая процедура) от 15 до 18 месяцев. Это может быть дольше и может быть значительно быстрее, учитывая политическую необходимость. Я думаю, что одна из причин, почему это важно для Зеленского, так это то, что [это может быть использовано] потенциально в обсуждении с Россией для нахождения выхода [из войны]. ЕС – это проект, который базируется на основе мира и разрешении конфликта путем диалога", – подчеркнул он.
По словам высокопоставленного чиновника, вопрос происходящего в Украине "постоянно в мыслях наших лидеров".
"Президент [Евросовета Шарль] Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где у него будет ужин с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном, а также с канцлером Германии [Олафом] Шольцем. Госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен также там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И конечно, 10–11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", – добавил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
На фоне вторжения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", - заявил он.