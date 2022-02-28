"Идут по маршруту российского корабля". YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине

Решение YouTube последовало за запретом двух пропагандистских России СМИ в Европе Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, с сегодняшнего дня в Украине недоступны "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других.

"Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля", – отмечает Минцифры.

Днем ранее Еврокомиссия также приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.