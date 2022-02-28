Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине началась с минуты молчания

"Сейчас я предлагаю представителям встать и соблюдать одну минуту молчания, молитвы или медитации", – сказал председательствующий.

Совет Безопасности ООН поддержал проведение специальной сессии ГА ООН по Украине на заседании 27 февраля.

С 1950 года Генеральная Ассамблея ООН собиралась на экстренные сессии всего 10 раз, последний раз ее созывали в связи с вопросом Израиля и Палестины в 1997 году.

Запрос на проведение экстренного заседания Генассамблеи поступил после того, как РФ 25 февраля заблокировала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, в Совбезе. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом, отмечает Reuters. Источники агентства считают, что резолюция, осуждающая агрессию РФ, будет утверждена Генассамблеей.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. Минфин США также запретил любые операции с Центробанком и минфином РФ. В ведомстве заявили, что эти меры будут способствовать обесцениванию рубля.