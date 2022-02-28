Швейцария ввела санкции против Путина, Лаврова и Мишустина и закрыла небо для самолетов РФ

"В связи с продолжающимся военным вторжением России в Украину Федеральный совет 28 февраля принял решение о принятии пакетов санкций, введенных Евросоюзом 23-го и 25 февраля. Активы перечисленных лиц и компаний немедленно замораживаются, финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие немедленно", – говорится в сообщении.

Власти Швейцарии заявили, что подтверждают свою солидарность с Украиной и ее народом, а также сообщили, что страна будет доставлять гуманитарную помощь украинцам, бежавшим от войны в Польшу.

В пресс-службе уточнили, что Швейцария вводит санкции против Путина, Мишустина и Лаврова, "отвечая на серьезные нарушения международного права, за которые несут ответственность эти лица".

"Запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении Крыма и Севастополя, действовавший с 2014 года, был распространен на Донецкую и Луганскую области Украины, которые больше не находятся под контролем украинского правительства", – говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, Федеральный совет также принял решение частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для граждан России.

"Федеральный совет также принял решение ввести запрет на въезд ряду лиц, имеющих связи со Швейцарией и близких к президенту России... Кроме того, в связи с закрытием воздушного пространства в других европейских странах воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех движений самолетов с российскими опознавательными знаками с 15.00 понедельника, 28 февраля, за исключением полетов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях", – сообщили в пресс-службе.

До введения этих санкций Швейцария обычно придерживалась нейтралитета.