Кулеба – россиянам: Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать войска РФ с украинской земли

Кулеба: Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если это война против целого народа Фото: EPA

"Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли, требуйте остановить войну. Никакого другого результата для вас, кроме тысячи гробов и обнищания, не будет. Если ваши близкие служат в армии, немедленно сделайте все, чтобы они вернулись домой или их никуда не отправляли, чтобы их не отправляли в эту ужасную "мясорубку", на смерть... Мы в любом случае остановим Путина. Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если это война против целого народа. Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну. Просто сделаем это или силой, вынужденно убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", – заявил министр.

По словам Кулебы, он понимает, что режим в России жестко подавляет протесты.

"Но на кону сегодня намного больше: или вы, ваши и ваших близких жизни, или они – лгуны и преступники, которые набили собственные карманы и теперь легко всего за несколько дней отбросили вашу страну в развитии на многие десятилетия и превратили всех вас в изгоев для мира. Остановите эту войну", – заявил глава МИД.