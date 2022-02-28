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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – россиянам: Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать войска РФ с украинской земли

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Кулеба: Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если это война против целого народа
Кулеба: Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если это война против целого народа
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 28 февраля призвал россиян требовать от президента России Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины и сделать все, чтобы российских военных не отправляли воевать. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли, требуйте остановить войну. Никакого другого результата для вас, кроме тысячи гробов и обнищания, не будет. Если ваши близкие служат в армии, немедленно сделайте все, чтобы они вернулись домой или их никуда не отправляли, чтобы их не отправляли в эту ужасную "мясорубку", на смерть... Мы в любом случае остановим Путина. Еще никто и никогда в истории не побеждал в войне, если это война против целого народа. Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну. Просто сделаем это или силой, вынужденно убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", – заявил министр.

По словам Кулебы, он понимает, что режим в России жестко подавляет протесты.

"Но на кону сегодня намного больше: или вы, ваши и ваших близких жизни, или они – лгуны и преступники, которые набили собственные карманы и теперь легко всего за несколько дней отбросили вашу страну в развитии на многие десятилетия и превратили всех вас в изгоев для мира. Остановите эту войну", – заявил глава МИД.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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