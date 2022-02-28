В Бердянске российские военные грузятся в машины под крики горожан "Бердянск – это Украина!"

"В Бердянске русские собрались и пошли на х...й. Уезжают! Боятся людей. Люди, вы герои! Вы просто герои! Бердянск – город герой!" – написал Гончаренко.

Свидло сообщил, что не верит военным РФ и ждет от них действий, если они действительно собрались покинуть город.

"Дорогие друзья! Я открыто готов разъяснить свою позицию. Которая была вчера и остается сегодня. Если военные РФ готовы выехать из города – пусть выезжают! Мы будем счастливы!!! Передавать власть нам не надо! Мы ее не отдавали! Все это время мы работали! Исполком – это здание, а город – это люди! Заниматься вопросами обеспечения города мы можем из любого места. Я не верю военным РФ. Если они действительно готовы уйти, то пусть делают это!" – написал и.о. мэра.

По данным Офиса президента, в Бердянске во время российской операции по захвату города погиб один человек, еще один ранен. 27 февраля российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Он сказал, что до последнего момента находился на своем рабочем месте в здании исполкома.

"Но некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания нашего города находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома", – рассказал Свидло.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 27 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook, прокомментировал информацию о захвате Бердянска. "Бердянск занят противником – там не было наших войск. Они город взяли. Это та группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там", – уточнил советник главы Офиса президента.

Неназванная журналистка из Бердянска рассказала hromadske, что российские войска зашли в город с двух сторон. "Они начали ходить по всем районам города. БТР ехали, и пехота рядом шла. Люди стали снимать это и выкладывать в интернет. Писали, что голодные, ищут пищу. Люди выходили к ним и спрашивали, зачем они пришли. Солдаты сказали: "Мы мирное население не трогаем, но если нам сопротивляться, мы стреляем на поражение", – сообщила она.

По словам журналистки, оккупанты также отключили телевидение в городе и заняли здание местного телеканала "ТБ-Бердянськ", который принадлежит народного депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александру Пономареву (по данным "Радіо Свобода", у него есть российский паспорт).

Бердянск – курортный город в Запорожской области, на берегу Азовского моря, его население превышает 100 тыс. человек.