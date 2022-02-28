В Бердянске российские военные грузятся в машины под крики горожан "Бердянск – это Украина!"

"В Бердянске русские собрались и пошли на х...й. Уезжают! Боятся людей. Люди, вы герои! Вы просто герои! Бердянск – город герой!" – написал Гончаренко.
Свидло сообщил, что не верит военным РФ и ждет от них действий, если они действительно собрались покинуть город.
"Дорогие друзья! Я открыто готов разъяснить свою позицию. Которая была вчера и остается сегодня. Если военные РФ готовы выехать из города – пусть выезжают! Мы будем счастливы!!! Передавать власть нам не надо! Мы ее не отдавали! Все это время мы работали! Исполком – это здание, а город – это люди! Заниматься вопросами обеспечения города мы можем из любого места. Я не верю военным РФ. Если они действительно готовы уйти, то пусть делают это!" – написал и.о. мэра.
По данным Офиса президента, в Бердянске во время российской операции по захвату города погиб один человек, еще один ранен. 27 февраля российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Он сказал, что до последнего момента находился на своем рабочем месте в здании исполкома.
"Но некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания нашего города находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома", – рассказал Свидло.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 27 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook, прокомментировал информацию о захвате Бердянска. "Бердянск занят противником – там не было наших войск. Они город взяли. Это та группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там", – уточнил советник главы Офиса президента.
Неназванная журналистка из Бердянска рассказала hromadske, что российские войска зашли в город с двух сторон. "Они начали ходить по всем районам города. БТР ехали, и пехота рядом шла. Люди стали снимать это и выкладывать в интернет. Писали, что голодные, ищут пищу. Люди выходили к ним и спрашивали, зачем они пришли. Солдаты сказали: "Мы мирное население не трогаем, но если нам сопротивляться, мы стреляем на поражение", – сообщила она.
По словам журналистки, оккупанты также отключили телевидение в городе и заняли здание местного телеканала "ТБ-Бердянськ", который принадлежит народного депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александру Пономареву (по данным "Радіо Свобода", у него есть российский паспорт).
Бердянск – курортный город в Запорожской области, на берегу Азовского моря, его население превышает 100 тыс. человек.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (16 детей), ранения получили 2040 граждан (45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.