У нардепа от ОПЗЖ Пономарева есть российский паспорт – "Схемы"

Согласно полученным данным, впервые документ гражданина России Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена".
В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Речь идет о положении Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно ему, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее пяти лет.
Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.
Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная "Схемами" от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится.
В комментарии "Схемам" Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.
"Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему, 1986 год, если не ошибаюсь. Это было еще до разделения страны", – отметил депутат, хотя паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а до этого на территории России действовал паспорт гражданина СССР.
Когда "Схемы" показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.
"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал [паспорт]. Может, и забирал… Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять", – сказал он
Депутат также добавил, что считал паспорт аннулированным и не знает, действительно ли он. При этом он затруднился объяснить, зачем в 2003 году подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, он подчеркнул, что российский паспорт "ни разу не пользовался".
Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, имеющихся в распоряжении "Схем", за последние 15 лет Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.
Александр Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции ОПЗЖ. В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.
Одна из компаний депутата "Агринол" попала в 2017 году в громкий скандал, пишет "Фокус". Ее проверяют на причастность к умышленном повреждении более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.