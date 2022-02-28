И.о. мэра подтвердил, что оккупанты зашли в Бердянск. Арестович заявил, что там не было украинских войск

Он сказал, что до последнего момента находился на своем рабочем месте в здании исполкома.

"Но некоторое время назад в здание исполкома зашли вооруженные военные, представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания нашего города находятся под их контролем и они берут под контроль здание исполкома", – рассказал Свидло.

Оккупанты предложили мэрии продолжить работу, но под их контролем.

"Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно", – добавил Свидло.

Он также предположил, что ночь в Бердянске будет очень тяжелой, и призвал горожан находиться в убежищах.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 27 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook, прокомментировал информацию о захвате Бердянска противником.

"Бердянск занят противником – там не было наших войск. Они город взяли. Это та группировка, которая шла с Мелитополя на Мариуполь, сейчас они там", – уточнил советник главы Офиса президента.

Неназванная журналистка из Бердянська рассказала hromadske, что российские войска зашли в город с двух сторон.

"Они начали ходить по всем районам города. БТР ехали, и пехота рядом шла. Люди стали снимать это и выкладывать в интернет. Писали, что голодные, ищут пищу. Люди выходили к ним и спрашивали, зачем они пришли. Солдаты сказали: "Мы мирное население не трогаем, но, если нам сопротивляться, мы стреляем на поражение", – рассказала она.

По словам журналистки, оккупанты также отключили телевидение в городе и заняли здание местного телеканала "ТБ-Бердянськ", который принадлежит народного депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александру Пономареву (по данным "Радіо Свобода", у него есть российский паспорт).

Бердянск – курортный город на берегу Азовского моря, его население превышает 100 тыс. человек.