Кулеба: На подходе новые санкции США, ЕС и других против РФ и новое оружие для Украины

"Наступление на дипломатическом фронте продолжается... На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников. А вот [глава МИД РФ] Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы", – написал Кулеба.

Он напомнил об уже введенных дополнительных санкциях.

"Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо трансакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или министерство финансов РФ. Также минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда", – отметил министр.