Кулеба: На подходе новые санкции США, ЕС и других против РФ и новое оружие для Украины

"Наступление на дипломатическом фронте продолжается... На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников. А вот [глава МИД РФ] Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы", – написал Кулеба.
Он напомнил об уже введенных дополнительных санкциях.
"Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо трансакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или министерство финансов РФ. Также минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда", – отметил министр.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Ряд санкций ввела даже Швейцария, которая обычно придерживается нейтралитета.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.
В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
Исключение может быть сделано только в том случае, если сделка необходима для обеспечения финансовой стабильности ЕС или одного из его членов.
В тот же день министерство финансов США также ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ.