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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: На подходе новые санкции США, ЕС и других против РФ и новое оружие для Украины

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Кулеба: Наступление на дипломатическом фронте продолжается
Кулеба: Наступление на дипломатическом фронте продолжается
Фото: EPA

Скоро США, Евросоюз и другие страны объявят о новых санкциях для России в связи с ее агрессией против Украины. Об этом 28 февраля сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наступление на дипломатическом фронте продолжается... На подходе новые санкции США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников. А вот [глава МИД РФ] Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили из-за закрытого для России неба Европы", – написал Кулеба.

Он напомнил об уже введенных дополнительных санкциях.

"Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать какие-либо трансакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или министерство финансов РФ. Также минфином США введены блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда", – отметил министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159707918133389

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT. 

Ряд санкций ввела даже Швейцария, которая обычно придерживается нейтралитета. 

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.

В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Исключение может быть сделано только в том случае, если сделка необходима для обеспечения финансовой стабильности ЕС или одного из его членов.

В тот же день министерство финансов США также ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ

Теги: Россия, США, санкции, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, минфин США, ЕС
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