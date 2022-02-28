Что означают западные санкции для России? Катастрофа. За границу из РФ не сможет вылететь почти никто

Что означают западные санкции?

Для России – это катастрофа. Не сегодня, но очень быстро. Объясню на примере авиационной отрасли, более близкой мне по первичной специальности авиаинженера. Евросоюз, а также США, Канада и другие производители самолетов запретили передачу России технологий, оборудования, запасных частей для авиации и космической отрасли. Также запрещено предоставление России услуг по страхованию и перестрахованию авиационных перелетов. Кроме того, для России закрыто небо европространства, США, Канады – для самолетов российских компаний, российских владельцев, контролируемых россиянами компаний.

Что это значит для России? Поскольку 70% авиационного парка России – самолеты зарубежного производства (Airbus, Boeing), большая часть из которых к тому же используются на условиях лизинга, это означает почти полный коллапс системы авиаперевозок. За границу из России не сможет вылететь почти никто. Большинство полетов внутри страны также будут отменены. Потому что самолеты западного производства не будут летать из-за невозможности страхования перелетов, отсутствия запчастей и вышеуказанных запретов на перелеты. Самолеты в лизинге будут отозваны из России их зарубежными владельцами. Если Россия их не отдаст, как это когда-то делал Иран, нарвется на еще большие проблемы, в том числе суды и аресты российской собственности за рубежом.

На самолетах российского производства, внутри страны, если владельцами являются российские компании, они еще смогут летать, но подавляющее большинство рейсов будет отменено. Это почувствуют миллионы россиян, которым придется отменить планы относительно зарубежного отдыха и бизнес-перелетов. Налетались – теперь пусть поездят на поездах по железной дороге. Россия большая – по семь – девять суток из конца в конец. И загорать/купаться пусть привыкают в Белом или Баренцевом морях. За все нужно платить! И западные санкции вынудят их заплатить высокую цену.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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