Постпред Украины в ООН: Если Путин хочет покончить жизнь самоубийством, для этого не нужен ядерный арсенал

Кислица: Путин должен был сделать то, что сделал мужчина в бункере в Берлине в мае 1945 года Фото: EPA

"Мы проводим экстренную специальную сессию Генассамблеи, поскольку угроза глобальному миру и безопасности такая же, как во время Второй мировой войны, а возможно, и больше после приказа Путина привести в боевую готовность ядерные войска. Это сумасшествие. Если он хочет покончить жизнь самоубийством, для этого не нужен ядерный арсенал. Он должен был сделать то, что сделал мужчина в бункере в мае 1945-го в Берлине", – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. "Медуза" предполагает, что речь идет о стратегических силах сдерживания. На сайте минобороны РФ указано, что в них входит в том числе ядерное оружие.