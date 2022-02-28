Переговоры Украины и РФ завершились. Делегации уезжают в столицы для консультаций – Подоляк

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – сказал он.

Украинская делегация прибыла на переговоры сегодня утром. В ее составе, кроме Подоляка, были глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.