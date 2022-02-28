Переговоры между Украиной и Россией продолжаются – Подоляк

"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", – написал он 28 февраля в 16.39.

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

Украинская делегация прибыла на переговоры сегодня утром. В ее составе, кроме Подоляка, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.