Подоляк о якобы окружении Киева войсками РФ: Россияне об этом могут только мечтать

"Во многих СМИ распространяется новый фейк о том, что Киев якобы окружен российскими войсками. Россияне об этом могут только мечтать, – отметил Подоляк. – Да, в некоторых пригородах продолжается противостояние, шли тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу. Это наша столица. Это наша страна. Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниет в полях. Мы даже не можем их сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах".
Никакими фейками россияне эту реальность не перекроют, резюмировал Подоляк.
27 февраля спикер киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева сообщила изданию НВ, что мэр не заявлял журналистам, что столица Украины окружена.
Комментарий Кличко агентству Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать, был вырван из контекста, отметила она. Городской голова не говорил и не имел в виду, что людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.
"Он немного не так там сказал. Некорректная история", – сказала пресс-секретарь Кличко. Она добавила, что информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.