Подоляк о якобы окружении Киева войсками РФ: Россияне об этом могут только мечтать

"Во многих СМИ распространяется новый фейк о том, что Киев якобы окружен российскими войсками. Россияне об этом могут только мечтать, – отметил Подоляк. – Да, в некоторых пригородах продолжается противостояние, шли тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу. Это наша столица. Это наша страна. Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниет в полях. Мы даже не можем их сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах".

Никакими фейками россияне эту реальность не перекроют, резюмировал Подоляк.

27 февраля спикер киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева сообщила изданию НВ, что мэр не заявлял журналистам, что столица Украины окружена.

Комментарий Кличко агентству Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать, был вырван из контекста, отметила она. Городской голова не говорил и не имел в виду, что людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

"Он немного не так там сказал. Некорректная история", – сказала пресс-секретарь Кличко. Она добавила, что информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".