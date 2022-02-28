СБУ предупредила: Письма якобы от спецслужбы с планами эвакуации – фейк

В СБУ подчеркнули, что не делают никаких рассылок Фото: depositphotos.com

"Сегодня получили информацию, что враг рассылает такие электронные письма украинским пользователям. У них спрашивают якобы эвакуационные планы. Таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию", – пояснили в СБУ.

Спецслужба призвала не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам!

"СБУ не производила никаких рассылок! Мы информируем граждан исключительно по официальным каналам коммуникации", – подчеркнули в пресс-центре.