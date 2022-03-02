США закрывают воздушное пространство для России

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику", – сказал Байден.

Как сообщило министерство транспорта США, приказы, запрещающие российским самолетам и авиакомпаниям входить в воздушное пространство США, вступят в силу к концу среды.

Это касается всех судов, которые находятся в собственности, сертифицированы, эксплуатируются, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы или контролируются гражданином России.

"Сюда входят пассажирские и грузовые рейсы, а также регулярные и чартерные рейсы, которые фактически закрывают воздушное пространство США для всех российских коммерческих авиаперевозчиков и других российских гражданских самолетов", – отметили в министерстве.

Ранее подобные запреты ввели Евросоюз, Швейцария и Канада.

После этого, как отметила "Русская служба BBC", Росавиация объявила, что Россия ограничила полеты компаний из 36 стран, а также для перевозчиков из Швейцарии. В этот же день российские компании отменили много рейсов по разным направлениям. Так, крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" объявила о приостановке всех рейсов в Европу, США, Доминикану, Мексику и на Кубу. После этого, как сообщила телерадиокомпания, тысячи российских туристов не могут вернуться домой.