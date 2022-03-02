США закрывают воздушное пространство для России

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику", – сказал Байден.
Как сообщило министерство транспорта США, приказы, запрещающие российским самолетам и авиакомпаниям входить в воздушное пространство США, вступят в силу к концу среды.
Это касается всех судов, которые находятся в собственности, сертифицированы, эксплуатируются, зарегистрированы, зафрахтованы, арендованы или контролируются гражданином России.
"Сюда входят пассажирские и грузовые рейсы, а также регулярные и чартерные рейсы, которые фактически закрывают воздушное пространство США для всех российских коммерческих авиаперевозчиков и других российских гражданских самолетов", – отметили в министерстве.
Ранее подобные запреты ввели Евросоюз, Швейцария и Канада.
После этого, как отметила "Русская служба BBC", Росавиация объявила, что Россия ограничила полеты компаний из 36 стран, а также для перевозчиков из Швейцарии. В этот же день российские компании отменили много рейсов по разным направлениям. Так, крупнейшая авиакомпания РФ "Аэрофлот" объявила о приостановке всех рейсов в Европу, США, Доминикану, Мексику и на Кубу. После этого, как сообщила телерадиокомпания, тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. В Офисе президента считают, что цель России – оккупировать столицу, отстранить легитимное руководство Украины (возможно, путем убийства) и поставить марионеточное.
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума). В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.